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Не сдав «Спортивную», мэрия Новосибирска замахнулась еще на две станции метро

Не сдав «Спортивную», мэрия Новосибирска замахнулась еще на две станции метро

На официальном сайте мэрии Новосибирска появилось постановление, согласно которому в левобережной части города должны появиться сразу две станции метрополитена – «Заводская» и «Площадь Труда» Кировского направления Дзержинской линии.

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