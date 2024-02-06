Не сдав «Спортивную», мэрия Новосибирска замахнулась еще на две станции метро

На официальном сайте мэрии Новосибирска появилось постановление, согласно которому в левобережной части города должны появиться сразу две станции метрополитена – «Заводская» и «Площадь Труда» Кировского направления Дзержинской линии.
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