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Новости Липецка

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В Ельце 13-летний подросток умер, надышавшись дезодорантом

В Ельце 13-летний подросток умер, надышавшись дезодорантом

Мальчику, который вдыхал содержимое аэрозольного дезодоранта, в ноябре должно было исполниться 14 лет.

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