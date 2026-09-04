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Регионы России

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Xiaomi тизерит запуск серии Redmi Note 17 в России с рекордной батареей

Xiaomi тизерит запуск серии Redmi Note 17 в России с рекордной батареей

Компания Xiaomi начала тизерить глобальную серию Redmi Note 17 в российских социальных сетях, акцентируя внимание на ключевой особенности серии — кремний-углеродном аккумуляторе ёмкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

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