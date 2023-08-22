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Российские военные нашли «противоядие» кассетным боеприпасам ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные нашли «противоядие» кассетным боеприпасам ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные показали в видео, как укрепляют блиндажи и окопы под Красным Лиманом, чтобы украинские снаряды не смогли нанести увечья.

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