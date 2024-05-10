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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карацев выиграл первый матч после операции на колене

Карацев выиграл первый матч после операции на колене

Аслан Карацев в первом круге в Риме обыграл Маккензи Макдональда – 4:6, 6:3, 6:4. Для россиянина это первая победа с октябрьского турнира в Токио.

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