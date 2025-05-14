Шкуматов — о планах строже следить за здоровьем водителей: будет меньше аварий

В случае принятия нового закона ГИБДД сможет оперативно выявлять серьёзные медицинские проблемы у водителей, что повысит безопасность на дорогах, сказал в беседе с RT автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.