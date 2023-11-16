«Комплекс из двух установок»: учёный — о созданном в РФ оборудовании для выпуска применяемых в электронике наноструктур

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали комплекс оборудования для выпуска наноструктур и микроструктур, которые применяются при изготовлении FED-дисплеев, солнечных элементов, электровакуумного оборудования, чувствительных элементов датчиков и т.