«Комплекс из двух установок»: учёный — о созданном в РФ оборудовании для выпуска применяемых в электронике наноструктур

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали комплекс оборудования для выпуска наноструктур и микроструктур, которые применяются при изготовлении FED-дисплеев, солнечных элементов, электровакуумного оборудования, чувствительных элементов датчиков и т.
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