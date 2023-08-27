Аренду электросамокатов с 1 сентября запретят в Париже

В Париже запретят аренду электросамокатов с 1 сентября. Об этом сообщает телеканал RTBF.Так, с первого дня осени мэрия города аннулирует все контракты с кикшеринговыми службами и запретит им выставлять свои устройства для сдачи в аренду парижанам.