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Аренду электросамокатов с 1 сентября запретят в Париже

В Париже запретят аренду электросамокатов с 1 сентября. Об этом сообщает телеканал RTBF.Так, с первого дня осени мэрия города аннулирует все контракты с кикшеринговыми службами и запретит им выставлять свои устройства для сдачи в аренду парижанам.

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