Шестой флот США сообщил об отправке своего командного корабля Mount Whitney в Черное море

Шестой флот США сообщил об отправке своего флагманского командного корабля Mount Whitney в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
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