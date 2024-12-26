Стало известно о возможности арестованного топ-менеджер «Ростелекома» скрыться на Украине

Следственный комитет России допускал, что директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты крупнейшей российской компании «Ростелеком» Владимир Шадрин скроется от следователей на Украине.
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