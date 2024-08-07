Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы

Стартовали съемки сериала Анны Курбатовой «16 лет и 9 месяцев». В десятисерийном драмеди играют Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская и Анатолий Кот, уточняет пресс-служба телеканала ТВ-3.
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