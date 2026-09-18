Ученые пришли к выводу, что комары – самые небезопасные существа на планете.

А вы в курсе, кто самый опасный на планете? Нет, не человек – он на втором месте, чтоб вы знали. И не «а-а-а, крокодилы, бегемоты, а-а-а, обезьяны, кашалоты, а-а-а, и зелёный попугай», ни в коем случае! Вот, любуйтесь: Все фото из интернета «10 самых опасных существ в мире»: Комаров признали самыми опасными животными в мире - из-за них ежегодно погибают более 700 тысяч человек.