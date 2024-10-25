Лука Дончич набрал 28 очков, 10 подборов и 8 передач в матче со «Сперс»

В матче с «Сан-Антонио» (120:109) словенский защитник набрал 28 очков, 10 подборов и 8 передач. За 36 минут на площадке словенец реализовал 9 из 25 с игры и допустил 4 потери.
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