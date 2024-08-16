В Краснодарском крае госавтоинспекторы доставили в больницу ребенка, травмировавшего ногу

К инспекторам отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Новороссийску капитану полиции Сергею Линнику и старшему лейтенанту полиции Вадиму Малому обратилась женщина-водитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии