📺 Ночные съёмки, подтопления и помощь людям: чем запомнился прошлый год для нашего журналиста Новости должны выходить — и точка! Это — главное правило журналиста.
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📺 Ночные съёмки, подтопления и помощь людям: чем запомнился прошлый год для нашего журналиста Новости должны выходить — и точка! Это — главное правило журналиста.