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Минобороны РФ решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Минобороны РФ решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

В Министерстве обороны РФ предложили изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации на Украине, соответствующий анонса проекта предложения ведомства опубликован на портале правовой информации.

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