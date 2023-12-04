Минобороны РФ решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

В Министерстве обороны РФ предложили изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации на Украине, соответствующий анонса проекта предложения ведомства опубликован на портале правовой информации.
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