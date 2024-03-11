Маринованные куриные сердечки на шпажках в духовке. (Шашлык из куриных сердец, на минуточку!). Маринады могут быть разными, но вкус всегда потрясающий.

Как вариант для пикника или легкого ужина хорошо подойдет шашлык из куриных сердечек на шпажках. Мясо сердечек по вкусу нейтрально, поэтому можно менять соусы и маринады, каждый раз создавая неповторимое блюдо.
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