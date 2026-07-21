Бразилия: по меньшей мере трое подозреваемых были убиты и еще один арестован после того, как их автомобиль столкнулся с фонарным столбом на Авенида Висенте де Карвальо возле площади Марко Аурелио, когда их преследовали полицейские после перестрелки в Китунго, северной зоне Рио-де-Жанейро, рано утром по местному времени.