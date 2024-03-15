Жителей Алтайского края призвали не вестись на фейки в дни выборов президента

Доверять следует только официальным сообщениям Правительство Алтайского края призвало жителей региона быть бдительными в дни выборов президента 15-17 марта из-за возможных фейков и провокаций, связанных с международной обстановкой.
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