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Регионы России

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SpaceX завершила предстартовые испытания ускорителя Super Heavy B20

SpaceX завершила предстартовые испытания ускорителя Super Heavy B20

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, SpaceX отметила, что допуск к финальной подготовке открытия стартового окна продолжительностью 90 минут намечен на 23 июля в 17:45 по местному времени в штате Техас.

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