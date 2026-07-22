SpaceX завершила предстартовые испытания ускорителя Super Heavy B20

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, SpaceX отметила, что допуск к финальной подготовке открытия стартового окна продолжительностью 90 минут намечен на 23 июля в 17:45 по местному времени в штате Техас.
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