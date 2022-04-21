﻿За отказ возобновить отношения астраханка получила множество ножевых ранений

Мстительный возлюбленный ответит за свой поступок в суде. Дело в том, что 58-летний мужчина после расставания со своей 48-летней сожительницей пытался уговорить её возобновить отношения.
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