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﻿За отказ возобновить отношения астраханка получила множество ножевых ранений

﻿За отказ возобновить отношения астраханка получила множество ножевых ранений

Мстительный возлюбленный ответит за свой поступок в суде. Дело в том, что 58-летний мужчина после расставания со своей 48-летней сожительницей пытался уговорить её возобновить отношения.

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