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Царьград

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Савинова: паводок и жара сделали водоемы опасными для детей

Савинова: паводок и жара сделали водоемы опасными для детей

Департамент информационной политики Свердловской области проинформировал о том, что последствия дождевого паводка в сочетании с жаркой погодой сделали водоемы региона опасными для купания, особенно для детей.

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