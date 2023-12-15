Территории пунктов пропуска в ЕАО проинспектировал заместитель Генпрокурора РФ

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Еврейскую автономную область проинспектировал территории пограничных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, оценил достаточность принимаемых органами власти мер по строительству комплекса гидротехнических сооружений, сообщили ИА EAOMedia в Управлении Генеральной прокуратуры по ДФО.
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