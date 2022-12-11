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Анастасия Гореева: «Сегодня было достаточно тугое скольжение, идет свежий снег. Но я довольна работой лыж, работой мышц и работой на стрельбе»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свою победу в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

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