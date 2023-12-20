Свердловчанин, который хотел поджечь военкомат, получил 18 лет колонии

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Новоуральска (Свердловская область) Николая Юрьева, которого обвиняли в подготовке поджога местного военкомата, к 18 годам лишения свободы.
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