Олег Нестеров о новом альбоме «Мегаполиса» — «С прочностью нитки»

4 апреля вышел новый альбом «Мегаполиса» — «С прочностью нитки». Автор «Сноба» и внимательный слушатель группы Егор Спесивцев поговорил с ее лидером Олегом Нестеровым о работе над пластинкой и новых песнях (очень подробно).