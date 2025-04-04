Олег Нестеров о новом альбоме «Мегаполиса» — «С прочностью нитки»

4 апреля вышел новый альбом «Мегаполиса» — «С прочностью нитки». Автор «Сноба» и внимательный слушатель группы Егор Спесивцев поговорил с ее лидером Олегом Нестеровым о работе над пластинкой и новых песнях (очень подробно).
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