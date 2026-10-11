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Заявление Трампа стало для Зеленского «новостью», Киев ни о чём не договаривался

Заявление Трампа стало для Зеленского «новостью», Киев ни о чём не договаривался

Украина не договаривалась с Россией ни о каком энергоперемирии, Зеленский ничего не знает ни о какой остановке ударов по российским НПЗ.

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