Фестиваль 'многонационалочки' в Барнауле: русские остались за бортом

Avia.pro - СМИ В Барнауле произошла очередная победа многонационалочки над государствообразующим народом: местная администрация устроила фестиваль национальных культур, на который забыла пригласить русских людей.
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