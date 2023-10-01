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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын Ковальчука о мечтах: «Попасть в Премьер-лигу и выиграть «Золотой мяч»

Ранее стало известно, что Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ, приехал на тренировочный сбор национальной команды России 2009 года рождения.

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