Внутри крематория: что происходит с телами за закрытой дверью

Большинство людей никогда не видели, как работает крематорий изнутри. В этой статье «Рамблер» расскажет, какой процесс разворачивается за закрытыми дверями, что кладут в урну и как сильно кремация вредит природе.
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