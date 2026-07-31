Политика как он...
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Политика как она есть

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Внутри крематория: что происходит с телами за закрытой дверью

Внутри крематория: что происходит с телами за закрытой дверью

Большинство людей никогда не видели, как работает крематорий изнутри. В этой статье «‎Рамблер» расскажет, какой процесс разворачивается за закрытыми дверями, что кладут в урну и как сильно кремация вредит природе.

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