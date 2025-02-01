Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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FT: Путин наконец разрешил Goldman Sachs уйти из России

FT: Путин наконец разрешил Goldman Sachs уйти из России

Согласно существующей процедуре, глава РФ Владимир Путин одобрил продажу Goldman Sachs своего дочернего российского банка армянскому инвестиционному фонду, завершив тем самым эпопею по уходу американской инвестиционно-кредитной организации из страны почти через три года после того, как он впервые пообещал уйти.

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