Правительство Армении утвердило переименование трёх министерств

Правительство Армении на заседании утвердило проект переименования трёх министерств: иностранных дел и международной торговли, труда и благосостояния, высокотехнологической промышленности и искусственного интеллекта.
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