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Царьград

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Правительство Армении утвердило переименование трёх министерств

Правительство Армении утвердило переименование трёх министерств

Правительство Армении на заседании утвердило проект переименования трёх министерств: иностранных дел и международной торговли, труда и благосостояния, высокотехнологической промышленности и искусственного интеллекта.

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