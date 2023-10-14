Банкир назвал наше время «самым опасным»

Генеральный директор JPMorgan Chase (крупнейший банк США) Джейми Даймон заявил, что конфликты на Украине и в Израиле могут повлиять на энергетические, продовольственные рынки, глобальную торговлю и геополитические отношения.
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