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Региональная Юридическая Служба

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Представитель МИДа Захарова прокомментировала мирный план Зеленского

Представитель МИДа Захарова прокомментировала мирный план Зеленского

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС) Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала для ТАСС мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который он намерен представить лидеру США Джо Байдену.

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