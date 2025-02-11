В Пермском крае полицейские продолжают работу по профилактике мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Как обезопасить себя и своих родственников от уловок телефонных мошенников, какому алгоритму действий необходимо следовать и куда обращаться за помощью в различных непредвиденных ситуациях – эти и многие другие вопросы обсуждали сотрудники отдела МВД России по Соликамскому городскому округу в рамках тематической встречи «Профилактика – лучшая тактика» с коллективом налоговой службы.
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