В Пермском крае полицейские продолжают работу по профилактике мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Как обезопасить себя и своих родственников от уловок телефонных мошенников, какому алгоритму действий необходимо следовать и куда обращаться за помощью в различных непредвиденных ситуациях – эти и многие другие вопросы обсуждали сотрудники отдела МВД России по Соликамскому городскому округу в рамках тематической встречи «Профилактика – лучшая тактика» с коллективом налоговой службы.