Владимир Путин сделал очень сильный ход, загнав Киев и Евросоюз в угол. Пока Зеленский, Макрон и прочие Стармеры требовали остановки огня на словах, Россия взяла и сделала это на практике.
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Владимир Путин сделал очень сильный ход, загнав Киев и Евросоюз в угол. Пока Зеленский, Макрон и прочие Стармеры требовали остановки огня на словах, Россия взяла и сделала это на практике.
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