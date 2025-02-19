Известная актриса из Барнаула сыграла одну из главных ролей в сериале "Мендельсон"

Галина Коньшина обожает Алтай и приезжала сюда на съемки фильма "Пока цветет папоротник" Заслуженная артистка России Галина Коньшина исполнит одну из главных ролей в новом сезоне сериала ТНТ "Мендельсон", который стартует 26 февраля.