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Украина потребовала распространить зерновую сделку на порты Николаевской области

Украина потребовала распространить зерновую сделку на порты Николаевской области

Заключенная при посредничестве ООН зерновая сделка между Россией и Украиной должна быть распространена на порты Николаевской области.

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