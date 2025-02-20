Самые дешевые билеты из Москвы: путешествие летом меньше, чем за 30 тысяч рублей

Оптимальное время для покупки билетов на самолет зависит от сезона, спроса и направления. Наиболее выгодно оплачивать перелет за рубеж летом за 1-2 месяца до путешествия, выяснили аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».
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