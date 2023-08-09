В Роспотребнадзоре открывается горячая линия по качеству школьных товаров

Как сообщили «ЗБ» в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по СВАО, c 14 августа по 25 августа 2023 года пройдет тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Как сообщили «ЗБ» в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по СВАО, c 14 августа по 25 августа 2023 года пройдет тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
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