Fortnite превратили в Counter-Strike — в игре появится новый режим, но россиян в него не пустятКомпания Epic Games анонсировала появление в Fortnite нового игрового режима под названием «Линия огня», который выйдет в раннем доступе 11 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)