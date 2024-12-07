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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Fortnite превратили в Counter-Strike — в игре появится новый режим, но россиян в него не ...

Fortnite превратили в Counter-Strike — в игре появится новый режим, но россиян в него не ...

Fortnite превратили в Counter-Strike — в игре появится новый режим, но россиян в него не пустятКомпания Epic Games анонсировала появление в Fortnite нового игрового режима под названием «Линия огня», который выйдет в раннем доступе 11 декабря.

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