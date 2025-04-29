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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

Копия бабушки: Пугачева отказалась от своей внучки

Копия бабушки: Пугачева отказалась от своей внучки

Родственники Примадонны рассказали, как живет ее внучка, с которой та не общается. По словам членов семьи, девочке приходится нелегко из-за громкой фамилии.

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Комментарии
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Елена Львовна
Что за бред! Фамилия Пугачев в России входит в ТОП - 500 самых распространенных фамилий России. И что? Всем Пугачевым теперь приходится нелегко?  А может &quot;племянник &quot; вовсю пользовался своим типа &quot;родством&quot; , а теперь невыгодно стало примазываться к &quot; тетушке&quot; ? Чего вдруг разнылись? Сколько Случаев однофамильцев в искусстве... Макаровы, Мироновы.... Скорее всего их девочку не берут не из-за фамилии, а потому что просто бездарность?
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