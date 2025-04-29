Копия бабушки: Пугачева отказалась от своей внучки

Елена Львовна

Что за бред! Фамилия Пугачев в России входит в ТОП - 500 самых распространенных фамилий России. И что? Всем Пугачевым теперь приходится нелегко? А может "племянник " вовсю пользовался своим типа "родством" , а теперь невыгодно стало примазываться к " тетушке" ? Чего вдруг разнылись? Сколько Случаев однофамильцев в искусстве... Макаровы, Мироновы.... Скорее всего их девочку не берут не из-за фамилии, а потому что просто бездарность?