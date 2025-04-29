Родственники Примадонны рассказали, как живет ее внучка, с которой та не общается. По словам членов семьи, девочке приходится нелегко из-за громкой фамилии.
Копия бабушки: Пугачева отказалась от своей внучки
Комментарии
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Елена Львовна
Что за бред! Фамилия Пугачев в России входит в ТОП - 500 самых распространенных фамилий России. И что? Всем Пугачевым теперь приходится нелегко? А может "племянник " вовсю пользовался своим типа "родством" , а теперь невыгодно стало примазываться к " тетушке" ? Чего вдруг разнылись? Сколько Случаев однофамильцев в искусстве... Макаровы, Мироновы.... Скорее всего их девочку не берут не из-за фамилии, а потому что просто бездарность?
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