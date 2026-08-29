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Копеечка - Объявления Донбасса

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3 комнатная квартира 63кв.м квартал Строитель в Макеевке - 2 950 000 руб

3 комнатная квартира 63кв.м квартал Строитель в Макеевке - 2 950 000 руб

Продается 3 комнатная квартира без ремонта, квартал Строитель. Удобное расположение комнат. Есть балкон, ванна и с/у раздельно, рядом детская больница, ЯКХЗ, АЗС Мостек, вокзал, стадион, садик, школа, почта, гимназия.

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