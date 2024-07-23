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Царьград

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Сочинский пляж "Маяк" первым в России получил классификацию Роскачества

Сочинский пляж "Маяк" первым в России получил классификацию Роскачества

У "Маяка" первая категория – синий флаг.В России с 1 сентября 2024 года для классификации пляжей выделили три категории: первая — синий флаг, вторая — зеленый, третья — желтый.

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