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Пилоты Ferrari завершили первую тренировку в Монце с дублем, Леклер впереди

Пилоты Ferrari завершили первую тренировку в Монце с дублем, Леклер впереди

FerrariПилоты Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон возглавили первую тренировку Гран При Италии. Третье время показал Джордж Рассел из Mercedes.

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