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Какой сегодня праздник: 04 марта

Какой сегодня праздник: 04 марта

4 марта отмечается Всемирный день инженерии. Этот профессиональный праздник инженеров, учёных и изобретателей был учреждён по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО.

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