Массированный украинский налет на Новороссийск: четверо погибших, включая ребенка

В ночь на 9 сентября Украина попыталась дать ответ на непрекращающееся уничтожение своей собственной инфраструктуры под ударами российских ВКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась. Ликвидированы военные НАТО с большими звёздами
- «Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия
- Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев
Свежие комментарии
- Начались тёрки: г...
- Начались тёрки: г...
- Начались тёрки: г...
Опять некто скажет, что нужно беречь криворожского еврея для "переговоров"?
Того , кто выкладывает кадры прилёта в инет - штрафовать на большие суммы, доходит быстро, что нельзя.