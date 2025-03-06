Прыгунам в воду из России дали визы, чтобы они выступили на турнире в Германии

Санкционное давление в спорте постепенно ослабевает. Российским спортсменам, занимающимся прыжками в воду, были выданы немецкие визы для того, чтобы они смогли принять участие в международном соревновании International Divers Day.
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