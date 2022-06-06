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ITV: тори сегодня могут объявить о старте процедуры вотума недоверия Борису Джонсону

ITV: тори сегодня могут объявить о старте процедуры вотума недоверия Борису Джонсону

В понедельник, 6 июня, представители британских парламентариев из Консервативной партии могут объявить о старте процедуры вотума недоверия в отношении премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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