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Тото Вольфф: «Сегодня гоночные боги были на стороне «Мерседеса»

Руководитель « Мерседеса » поделился мнением о победе Андреа Кими Антонелли на Гран-при Испании. «В этом году нам часто не везло с виртуальными машинами безопасностями [VSC] и полноценными сэйфти-карами.

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